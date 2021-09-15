В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого

Общество, Фото: Александра Данилова

Это авторский спектакль о жизни театра изнутри



9 и 10 октября в 18:00 в Государственном русском драматическом театре состоится открытие 93-го театрального сезона. Стартует он с драмы «Театр. Изнанка» (18+), автор пьесы, режиссёр и художник – Сергей Левицкий. Это авторский спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает, и почему он всё равно так притягателен для них.



По сюжету, на сцене репертуарного театра идут репетиции премьерного спектакля «Добрый человек из Сычуани» Бертольда Брехта. Актриса, исполняющая главную роль, попала в аварию, и необходимо срочно ввести новую артистку. Выбор падает на Владу, которая до этого момента играла только лишь в массовке. Её не замечали ни режиссеры, ни коллеги. Она уже была готова уйти из профессии, смирившись с тем, что главных героинь ей не сыграть, посвятить себя семье, любимому человеку и больной матери с деменцией, некогда популярной актрисе. Но судьба подарила девушке шанс доказать свой талант. Вот только, увлёкшись желанной ролью, она начинает терять связь с реальностью…



- «Театр. Изнанка» – это самые внутренности организма под названием «ТЕАТР», вывернутого перед зрителями наизнанку. Здесь можно всю жизнь просидеть с одной репликой «Кушать подано» и по-прежнему верить в свою гениальность. Каждый день мечтать бросить театр и освоить другую профессию, но всё равно приходить сюда, даже когда нет репетиции. В этом магия театра – он может сломать, изуродовать, свести с ума, но в то же время нет ничего прекраснее него, - отмечают в пресс-службе театра.



Спектакль о том, как срастается артист со своим персонажем, как он может внедряться в его реальную жизнь и нести за собой параноидальные ощущения и разрушительные последствия для психики.



– Люди иногда не понимают, насколько тяжёл труд артиста на сцене. Театр кардинально отличается от других видов искусства. У скульптора есть мрамор или глина, с которыми он работает, у художника – кисти, краски. В театре человек придумывает идею, человек её реализует, человек её исполняет для живого человека, всё замыкается на живых людях, и это дико усложняет процесс. У артиста есть только его физика и психика. Никого не волнует, если у тебя кто-то умер, или произошёл ряд драм, ты должен свою личную психику «загасить» и сыграть человека с другой психикой, и доставать из себя все эти эмоции. Психика – это не сталь, не металл, это то, что может сломаться, надорваться, – рассказывает Сергей Левицкий.



Драма «Театр. Изнанка» о человеческих отношениях, которые в театре приобретают особенно выпуклый характер, о том парадоксе, когда со сцены говорят о гуманности и милосердии, а в процессе подготовки все эти качества словно выхолащиваются из тех, кто должен быть их проводником.



– Театр – это творческая среда, это все те пороки, которые проявляются в связи с завистью, ревностью, славой, успехом, ложными представлениями о себе, какой-то больной мнительностью – и всё это ежедневно варится в одном котле. Мы не столько хотели окунуть зрителя в жизнь театра, сколько показать, что есть в нём такого, что цепляет тебя, словно наркотик. Почему ты готов терпеть лишения, унижения, чужую волю, с лихвой ли это компенсируется, до какой поры это компенсируется, долго ли ты можешь пребывать в славе и успехе, могут ли тебя сломать, или ты сломаешься сам… Человеческое самопожертвование ради большого дела, стопроцентная отдача, когда личная жизнь, собственная семья и дети уходят на второй (или даже третий) план, все эти жертвы в какой-то момент, в одну секунду могут быть обесценены другими, а человеку могут мгновенно найти замену. Всё это существует не только в театре, но и за его стенами, в повседневной жизни. И мне кажется, наша «театральная история» в этом смысле становится шире, нежели только повесть об обратной стороне театра, – продолжает режиссер.



Главную роль исполнит актриса театра, лауреат государственной премии Бурятии Елизавета Михайлова.

