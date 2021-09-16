В Агинском округе состоится фестиваль бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он соберёт на своих площадках агинцев разных поколений



С 21 сентября в Агинском Бурятском округе стартует традиционный фестиваль бурятского языка. Торжественное открытие месячника пройдёт на центральной площади посёлка Агинское 21 сентября в 12:00 часов.



В фестивальный месяц будет проведено больше 30 мероприятий. В их числе конкурсы «Барбаайдай», «Талын аялгаханууд», фестиваль детского ёхора, чемпионат по национальной игре «Шагай наадан».



Будут организованы первенства Агинского Бурятского округа по бурятским шахматам «Шатар», по бурятской борьбе «Бyхэ барилдаан» среди школьников, в детских садах пройдёт День национальных видов спорта.



Своими познаниями об истории Агинского дацана, традициями и обычаями бурятского народа школьники Аги поделятся в ставшем уже традиционном конкурсе «Аба эжын хэлэн гамтайл». Как и в прошлом году, интеллектуальная командная игра «Ага-интеллект» на бурятском языке соберёт знатоков-эрудитов, а в коллективах организаций и учреждений будут проведены мастер-классы по традициям и обычаям бурят в рамках акции «День бурятского языка», в сельских музеях и школьных библиотеках округа состоятся мастер-классы, встречи с поэтами, писателями.



Завершится фестиваль межрегиональной научно-практической конференцией, посвящённой 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, писателя, член Союза писателей СССР Даширабдана Батожабая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.



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