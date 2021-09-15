 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

В Забайкалье медики провели уникальную операцию

В Забайкалье медики провели уникальную операцию
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкальского края
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга

В Забайкалье в приёмное отделение краевой клинической больницы поступил мужчина с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения. В течении 30 минут медики провели необходимые обследования для проведения экстренной операции.

- В рентгеноперационном отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения пациенту в бедренную артерию был установлен порт диаметром 2,6 миллиметров и начато ангиографическое исследование. Был обнаружен тромбоз ветвей правой средней мозговой артерии. При помощи специального инструментария и оборудования тромб из артерии был аспирирован, в результате чего кровоснабжение правого полушария головного мозга полностью восстановлено, – рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Игорь Вотьев.

Он также сообщил, что через 6 часов после операции отмечалось стабильное состояние пациента.

- Это первая подобная операция в истории медицины Забайкалья. В состав бригады вошли опытные медицинские сотрудники: врач Дмитрий Иванов, операционная медсестра Наталья Латышева, рентгенолаборант Юлия Золотова, – отметил Игорь Вотьев.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья, государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» – самое крупное лечебно-профилактическое учреждение региона с коечной мощностью 916 коек. 
Забайкальский край медицина здравоохранение Чита операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Общество, 15.09.2021
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
Общество, 15.09.2021
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
Общество, 15.09.2021
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
Общество, 15.09.2021
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
Общество, 15.09.2021
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Общество, 15.09.2021
В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Общество, 15.09.2021
Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Общество, 15.09.2021
Мужчина потерял годы молодости за преступления, которые, как он говорит, не совершал
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
Общество, 15.09.2021
Месячник завершится большим субботником
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
Общество, 15.09.2021
Это авторский спектакль о жизни театра изнутри
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
Общество, 15.09.2021
Алексей Цыденов назвал управление Роспотребнадзора по Бурятии одним из лучших в России
В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов
В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов
Общество, 15.09.2021
В этом году традиционное праздничное открытие театральных касс прошло онлайн
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
Общество, 15.09.2021
В столице Бурятии предложили освободить от уплаты земельного налога организации коневодства
В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
Общество, 15.09.2021
Сложную операцию провели самой возрастной пациентке отделения сердечно-сосудистой хирургии
В Бурятии белочка следила за лесниками
В Бурятии белочка следила за лесниками
Общество, 15.09.2021
Белка наблюдала за уборкой в парке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^