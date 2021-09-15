В Забайкалье медики провели уникальную операцию

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга



В Забайкалье в приёмное отделение краевой клинической больницы поступил мужчина с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения. В течении 30 минут медики провели необходимые обследования для проведения экстренной операции.



- В рентгеноперационном отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения пациенту в бедренную артерию был установлен порт диаметром 2,6 миллиметров и начато ангиографическое исследование. Был обнаружен тромбоз ветвей правой средней мозговой артерии. При помощи специального инструментария и оборудования тромб из артерии был аспирирован, в результате чего кровоснабжение правого полушария головного мозга полностью восстановлено, – рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Игорь Вотьев.



Он также сообщил, что через 6 часов после операции отмечалось стабильное состояние пациента.



- Это первая подобная операция в истории медицины Забайкалья. В состав бригады вошли опытные медицинские сотрудники: врач Дмитрий Иванов, операционная медсестра Наталья Латышева, рентгенолаборант Юлия Золотова, – отметил Игорь Вотьев.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья, государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» – самое крупное лечебно-профилактическое учреждение региона с коечной мощностью 916 коек.

