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В Забайкалье пробегут «Кросс Нации»

В Забайкалье пробегут «Кросс Нации»
Общество,  Фото:pixabay.com
Центральный старт Всероссийского дня бега в регионе состоится в Чите

Традиционный день бега «Кросс Нации» пройдёт 18 сентября в Забайкальском крае. Центральный старт будет дан на стадионе «СибВО».

- В соревнованиях принять участие сможет любой желающий – как профессиональный спортсмен, так и просто любитель, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Участники центрального старта, занявшие I-III места, награждаются кубками, дипломами, сувенирной продукцией и памятными подарками.

В программе соревнований:
10:00 - начало регистрации участников, где они могут получить номера;
12:00 - торжественное открытие соревнований;
12:20 - первый забег;
12:40 - второй забег;
13:00 - третий забег;
13:30 - закрытие соревнований, награждение победителей.

Мероприятие пройдёт при соблюдении всех мер безопасности, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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Забайкальский край Чита Кросс нации легкая атлетика забег кросс спорт

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