В Забайкалье пробегут «Кросс Нации»

Центральный старт Всероссийского дня бега в регионе состоится в Чите



Традиционный день бега «Кросс Нации» пройдёт 18 сентября в Забайкальском крае. Центральный старт будет дан на стадионе «СибВО».



- В соревнованиях принять участие сможет любой желающий – как профессиональный спортсмен, так и просто любитель, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Участники центрального старта, занявшие I-III места, награждаются кубками, дипломами, сувенирной продукцией и памятными подарками.



В программе соревнований:

10:00 - начало регистрации участников, где они могут получить номера;

12:00 - торжественное открытие соревнований;

12:20 - первый забег;

12:40 - второй забег;

13:00 - третий забег;

13:30 - закрытие соревнований, награждение победителей.



Мероприятие пройдёт при соблюдении всех мер безопасности, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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