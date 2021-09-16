Центральный старт Всероссийского дня бега в регионе состоится в Чите
Традиционный день бега «Кросс Нации» пройдёт 18 сентября в Забайкальском крае. Центральный старт будет дан на стадионе «СибВО».
- В соревнованиях принять участие сможет любой желающий – как профессиональный спортсмен, так и просто любитель, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Участники центрального старта, занявшие I-III места, награждаются кубками, дипломами, сувенирной продукцией и памятными подарками.
В программе соревнований:
10:00 - начало регистрации участников, где они могут получить номера;
12:00 - торжественное открытие соревнований;
12:20 - первый забег;
12:40 - второй забег;
13:00 - третий забег;
13:30 - закрытие соревнований, награждение победителей.
Мероприятие пройдёт при соблюдении всех мер безопасности, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Забайкалье пробегут «Кросс Нации»
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