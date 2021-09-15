Иркутская велогонщица одержала победу на кубке России

Спортсменка выиграла «золото» в индивидуальной гонке на 25 км среди женщин



Спортсменка Иркутской области Дарья Бунеева одержала победу на кубке России по велоспорту-шоссе. Соревнования проводились с 13 по 14 сентября в Майкопе в Республике Адыгея.



Дарья Бунеева финишировала первая в индивидуальной гонке на время среди женщин, преодолев дистанцию 25 километров за 33:31,19. Серебряную медаль завоевала спортсменка из Московской области Наталья Студеникина (34:05,73). Бронзовую награду выиграла представительница из Санкт-Петербурга Анастасия Печерских (35:01,07). Всего в этой гонке участвовало 17 спортсменок из десяти регионов страны.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Дарья Бунеева занимается под руководством тренера областной школы высшего спортивного мастерства Игоря Грицких.



