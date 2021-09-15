 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

Иркутская велогонщица одержала победу на кубке России

Иркутская велогонщица одержала победу на кубке России
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсменка выиграла «золото» в индивидуальной гонке на 25 км среди женщин

Спортсменка Иркутской области Дарья Бунеева одержала победу на кубке России по велоспорту-шоссе. Соревнования проводились с 13 по 14 сентября в Майкопе в Республике Адыгея.

Дарья Бунеева финишировала первая в индивидуальной гонке на время среди женщин, преодолев дистанцию 25 километров за 33:31,19. Серебряную медаль завоевала спортсменка из Московской области Наталья Студеникина (34:05,73). Бронзовую награду выиграла представительница из Санкт-Петербурга Анастасия Печерских (35:01,07). Всего в этой гонке участвовало 17 спортсменок из десяти регионов страны.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Дарья Бунеева занимается под руководством тренера областной школы высшего спортивного мастерства Игоря Грицких.

Иркутская область велогонка велоспорт спорт Кубок России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Общество, 15.09.2021
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
Общество, 15.09.2021
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
Общество, 15.09.2021
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
Общество, 15.09.2021
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
Общество, 15.09.2021
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Общество, 15.09.2021
В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Общество, 15.09.2021
Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Общество, 15.09.2021
Мужчина потерял годы молодости за преступления, которые, как он говорит, не совершал
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
Общество, 15.09.2021
Месячник завершится большим субботником
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
Общество, 15.09.2021
Это авторский спектакль о жизни театра изнутри
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
Общество, 15.09.2021
Алексей Цыденов назвал управление Роспотребнадзора по Бурятии одним из лучших в России
В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов
В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов
Общество, 15.09.2021
В этом году традиционное праздничное открытие театральных касс прошло онлайн
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
Общество, 15.09.2021
В столице Бурятии предложили освободить от уплаты земельного налога организации коневодства
В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
Общество, 15.09.2021
Сложную операцию провели самой возрастной пациентке отделения сердечно-сосудистой хирургии
В Бурятии белочка следила за лесниками
В Бурятии белочка следила за лесниками
Общество, 15.09.2021
Белка наблюдала за уборкой в парке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^