В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона по плаванию

В соревнованиях примут участие юные пловцы Сибири и Дальнего Востока
В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 17 по 18 сентября состоится турнир по плаванию «Кубок Александра Попова». В соревнованиях примут участие пловцы из Сибири и Дальнего Востока.
Турнир проводится среди юниорок 15-17 лет и юниоров 17-18 лет, по уровню подготовленности не ниже третьего спортивного разряда, девушек 13-14 лет и юношей 15-16 лет, по уровню подготовки не ниже первого юношеского спортивного разряда, девушек 11-12 лет и юношей 13-14 лет, по уровню подготовленности не ниже второго юношеского разряда.
- Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, на спине, вольным стилем, брассом, а также в эстафетах. Турнир проводится с целью развития и популяризации плавания в сибирском регионе, повышения спортивного мастерства и выполнения разрядных нормативов, укрепления спортивных связей между регионами РФ. На турнир приедет четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы, заслуженный мастер спорта Александр Попов, – рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
17 сентября после заплывов пройдёт мастер-класс под руководством Александра Попова. Работу со спортсменами в бассейне также будут выполнять трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Сельков и дважды серебряный и бронзовый олимпийский призёр Владислав Куликов.
Соревнования будут проходить в Иркутске в шестой раз, ранее кубок проводился с 2012 по 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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