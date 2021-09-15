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В Улан-Удэ студентов научили помогать потерявшим сознание людям

В Улан-Удэ студентов научили помогать потерявшим сознание людям
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Приёмы доврачебной помощи отработали на манекенах

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в и команда «Молодежки ОНФ» организовали в Улан-Удэ обучающие мероприятия для студентов по оказанию первой доврачебной помощи. Занятия были приурочены к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day), который отмечается во вторую субботу сентября, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

В мероприятии приняли участие 15 человек. В ходе обучения были рассмотрены общие принципы и базовые навыки при таких ситуациях, как потеря сознания, непроходимость дыхательных путей, кровотечение.

- Мы отработали алгоритм оказания первой помощи – осмотр места происшествия, оценка состояния человека. Учились проверять сознание и дыхание человека, проводить сердечно-лёгочную реанимацию, – рассказал активист регионального отделения ОНФ Циден Болдоев.

Ранее он прошёл базовый курс обучения «Первая помощь» от Российского Красного Креста. Общественник отметил, что каждый человек должен владеть приёмами доврачебной помощи при различных несчастных случаях.

Кроме того, в ходе семинара участники учились делать абдоминальные толчки, оказывать помощь людям, которые подавились, при полной непроходимости дыхательных путей. Также были разобраны основные мифы оказания первой медицинской помощи, которые могут нанести вред, в том числе при эпилептических приступах.

Все новые навыки участники семинара смогли отработать на манекенах и друг на друге.

Знания, полученные на семинаре, помогут в экстренной ситуации спасти жизнь человека.


студенты

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