Помимо познавательных фактов и научных тезисов, каждый стенд содержит информацию о правилах экоповедения
Ещё больше инфостендов появилось в Прибайкальском национальном парке. 13 новых конструкций установили на территориях с высоким трафиком посетителей: в Листвянке, Тажеранских степях, на островах Ольхон и Огой.
- Все новинки – инициатива и заслуга участников проекта «Живые берега Байкала». Цель установки – рассказать гостям особо охраняемой природной территории об уникальных ландшафтных особенностях мест и их обитателях, а также растениях. Эту информацию и прочие интересные факты организаторы сверяли с сотрудниками научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
Внешний вид стендов привели в соответствие со стилистикой, используемой на информационных конструкциях природоохранного учреждения.
- Помимо познавательных фактов и научных тезисов, каждый стенд содержит информацию о правилах экологичного поведения на особо охраняемых природных территориях. За основу была взята концепция «не оставляй следов», в соответствии с которой место, которое мы посещаем, должно остаться таким же первозданным, как и до нашего визита, - отметила руководитель проекта «Живые берега Байкала» Татьяна Постникова.
В Прибайкальском нацпарке установили новые инфостенды
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