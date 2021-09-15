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В Прибайкальском нацпарке установили новые инфостенды

В Прибайкальском нацпарке установили новые инфостенды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Помимо познавательных фактов и научных тезисов, каждый стенд содержит информацию о правилах экоповедения

Ещё больше инфостендов появилось в Прибайкальском национальном парке. 13 новых конструкций установили на территориях с высоким трафиком посетителей: в Листвянке, Тажеранских степях, на островах Ольхон и Огой.

- Все новинки – инициатива и заслуга участников проекта «Живые берега Байкала». Цель установки – рассказать гостям особо охраняемой природной территории об уникальных ландшафтных особенностях мест и их обитателях, а также растениях. Эту информацию и прочие интересные факты организаторы сверяли с сотрудниками научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

Внешний вид стендов привели в соответствие со стилистикой, используемой на информационных конструкциях природоохранного учреждения.

- Помимо познавательных фактов и научных тезисов, каждый стенд содержит информацию о правилах экологичного поведения на особо охраняемых природных территориях. За основу была взята концепция «не оставляй следов», в соответствии с которой место, которое мы посещаем, должно остаться таким же первозданным, как и до нашего визита, - отметила руководитель проекта «Живые берега Байкала» Татьяна Постникова.

национальный парк

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