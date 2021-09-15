Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются

Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии



На протяжении 2021 года на предприятии ПАО «ТГК-14» ведётся систематическая работа по выполнению социальных обязательств. После декабрьских выступлений отдельных работников филиала «Генерация Бурятия» было подписан совместный протокол согласно которому руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации определили перечень мероприятий для решений проблемных вопросов. Было принято решение о региональном тарифном соглашении.



По итогам этой работы в апреле-мае этого года, были подписаны соглашения с профсоюзами об увеличении размера минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого соглашения до 2024 года, увеличена доплата за вредные условия труда, проведён ремонт и переоборудование рабочих помещений.



В июне 2021 заключен новый коллективный договор по филиалу «Генерация Бурятия», в ближайшее будут подписаны по всем другим филиалам в Республике Бурятия. В этих важных социальных документах для работодателя и каждого работника актуализирован перечень и размер льгот и гарантий, в соответствии с нормами федерального отраслевого тарифного соглашения.



- Соглашение, подписанное в марте 2021 года между руководством ПАО «ТГК-14» и профсоюзами, выполняется в полном объёме, - комментирует Ольга Горбова, председатель первичной профсоюзной организации филиала «УУЭК». - В этом году уже дважды была проведена индексация заработной платы. Работники видят, что руководство предприятия идёт навстречу, изыскивая средства на важные социальные направления. Все мы понимаем, что энергетика базовая отрасль для любого региона и мы стараемся поддержать наш коллектив для успешного выполнения задач по обеспечению земляков светом и теплом.



Тот факт, что социальные обязательства перед работниками ТГК-14 выполнены, подтвердила и уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. На прошлой неделе она посетила предприятие и убедилась в том, что нарушения устранены. Она также отметила, что с апреля этого года увеличена заработная плата работников на 10%, а с 1 июля – ещё на 6,29%.



- С представителями органов прокуратуры мы посетили все цеха ТЭЦ-1, по возможности встретились как с работниками, так и с начальниками цехов. Работники рассказали о текущей подготовке к отопительному сезону. Молодые мамы из химического цеха рассказали, что дети этим летом отдохнули в детских лагерях и оплатили только 10% стоимости путёвки, 80% оплатила Генерация, 10% - профсоюз. Ещё они сообщили, что есть два чата в Вайбер, где можно общаться как с коллегами, так и с работниками, – написала Юлия Жамбалова на своей страничке.



По её словам, многие работники отметили, что ощутили реальную надбавку к заработной плате, доплату за вредные условия труда.



- Особое внимание уделили посещению топливно-транспортного цеха, так как в декабре прошлого года именно в этом цехе было наибольшее количество жалоб. Хочу отметить, что существенно изменились условия труда. Построена новая вытяжка в разгрузочном сарае, сегодня здесь 6 установок…, отремонтирована комната для грузчиков, установлены тепловая завеса, новые ворота в погрузочном цехе. Также приобретён виброразгрузчик угля, что облегчает работу грузчикам, особенно в зимний период, – отметила Юлия Жамбалова.



Руководство компании регулярно проводит встречи с коллективом при участии профсоюзной организации, на которых рассказывает об исполнении взятых на себя обязательств, а также обсуждает вопросы и предложения в области социального партнёрства. Все подразделения ПАО «ТГК-14» стабильно работают, обеспечивая жителей Улан-Удэ энергией.

