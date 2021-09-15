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В Чите появилась ещё одна литературная скамья

В Чите появилась ещё одна литературная скамья
Общество,  Фото:скриншот
Её установили в честь забайкальского писателя Олега Димова

Открытие литературной скамьи, посвящённой забайкальскому писателю Олегу Димову, состоялось в Чите в рамках ежегодного праздника «Забайкальская осень». Арт-объект установлен по адресу: улица Июньская, 6.

Знаменательное событие посетили друзья и коллеги писателя, а также официальные лица.

Напомним, увековечивать имена забайкальских авторов в таком формате начали в 2018 году. Первая скамейка, установленная в честь Георгия Граубина, появилась в Чите возле краевой детско-юношеской библиотеки. Вторая была открыта в 2019 году по адресу: улица Забайкальского рабочего, 92. Её посвятили Виктору Лавринайтису. Литературная скамья в честь видного деятеля культуры Забайкалья, российского поэта Михаила Вишнякова появилась в 2020 году в микрорайоне Северный, 72.

- Олег Димов – забайкальский писатель, издатель, работал в геологических партиях Читинской геологосъёмочной экспедиции, что и определило тематику его творчества. Окончил литературный институт имени Максима Горького. Первые публикации Олега Димова относятся к середине 1980-х годов. Его произведения объединены местом действия – горно-таёжный Север, герои: геологи, оленеводы, горняки, водители. С середины 1990-х - литературный консультант Читинской областной писательской организации, с 1997 года – учредитель и руководитель Читинского книжного издательства «Поиск». В 2011 году стал обладателем премии имени Михаила Вишнякова, – сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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