 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

В Забайкалье установят стелу «Чита – город трудовой доблести»

В Забайкалье установят стелу «Чита – город трудовой доблести»
Общество,  Фото:оргкомитет «Чита - город трудовой доблести»
Площадку для её установки выберут жители края

Забайкальцев приглашают к обсуждению выбора места для установки памятной стелы «Чита - город трудовой доблести». Об этом было заявлено 14 сентября на оргкомитете, который прошёл в администрации краевой столицы.

Напомним, указом президента РФ от 10 сентября 2021 года Чите присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

- Среди конкретных мероприятий по дальнейшей реализации проекта мы предлагаем провести конкурс по выбору места для стелы. Сейчас есть несколько вариантов: в аэропорту города Чита, на въезде на КСК, площадки на пересечении улиц Карла-Маркса и Магистральная, на кольце улиц Бабушкина – Баргузинская, вблизи «Мегаполис-Спорт». Обсуждается установление памятных знаков в каждом районном центре Забайкалья, – рассказал глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов.

Также, по его словам, будет проведён конкурс на разработку макета стелы, учреждена памятная медаль «Чита – город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
стела Чита город трудовой доблести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Набережную Иркутска украсили работами местных художников
Набережную Иркутска украсили работами местных художников
Общество, 15.09.2021
Выставка посвящена юбилею Правобережного округа
В Тарбагатайском районе Бурятии достраивают поликлинику
В Тарбагатайском районе Бурятии достраивают поликлинику
Общество, 15.09.2021
Работы планируют завершить в декабре
В Забайкалье пройдёт «Неделя туризма»
В Забайкалье пройдёт «Неделя туризма»
Общество, 15.09.2021
Её проведут с 27 сентября по 2 октября
Иркутская велогонщица одержала победу на кубке России
Иркутская велогонщица одержала победу на кубке России
Общество, 15.09.2021
Спортсменка выиграла «золото» в индивидуальной гонке на 25 км среди женщин
Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Общество, 15.09.2021
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
Общество, 15.09.2021
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
Общество, 15.09.2021
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
Общество, 15.09.2021
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
Общество, 15.09.2021
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Общество, 15.09.2021
В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Общество, 15.09.2021
Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Общество, 15.09.2021
Мужчина потерял годы молодости за преступления, которые, как он говорит, не совершал
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
Общество, 15.09.2021
Месячник завершится большим субботником
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
Общество, 15.09.2021
Это авторский спектакль о жизни театра изнутри
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
Общество, 15.09.2021
Алексей Цыденов назвал управление Роспотребнадзора по Бурятии одним из лучших в России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^