Площадку для её установки выберут жители края
Забайкальцев приглашают к обсуждению выбора места для установки памятной стелы «Чита - город трудовой доблести». Об этом было заявлено 14 сентября на оргкомитете, который прошёл в администрации краевой столицы.
Напомним, указом президента РФ от 10 сентября 2021 года Чите присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».
- Среди конкретных мероприятий по дальнейшей реализации проекта мы предлагаем провести конкурс по выбору места для стелы. Сейчас есть несколько вариантов: в аэропорту города Чита, на въезде на КСК, площадки на пересечении улиц Карла-Маркса и Магистральная, на кольце улиц Бабушкина – Баргузинская, вблизи «Мегаполис-Спорт». Обсуждается установление памятных знаков в каждом районном центре Забайкалья, – рассказал глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов.
Также, по его словам, будет проведён конкурс на разработку макета стелы, учреждена памятная медаль «Чита – город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье установят стелу «Чита – город трудовой доблести»
Общество, Фото:
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