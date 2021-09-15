Лучшими стали победители танкового биатлона
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к итоговой проверке.
- В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачёт на знание требований безопасности при выполнении стрельб. Также с танкистами были проведены теоретические занятия по специальной и технической подготовкам, - сообщает пресс-служба ВВО, – В практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до двух километров.
Стрельбы носили соревновательный характер. После их завершения командование объединения Восточного военного округа отобрало лучший экипаж и наградило танкистов переходящим кубком и почётными вымпелами. Лучшие результаты показал экипаж победителей танкового биатлона старшины Бато Цыдыпова.
Всего к стрельбам привлекалось около 200 военнослужащих было задействовано более 20 единиц военной техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 14 сентября, в посёлке Сосновый Бор торжественно открыли новый танковый полигон.
В Бурятии танкисты посоревновались в стрельбах
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