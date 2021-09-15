В Бурятию приедут старообрядцы из России, Молдавии и Румынии
Съезд представителей общественно-культурных старообрядческих организаций (0+) пройдёт в Бурятии с 22 по 25 сентября. Съезд состоится в рамках встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума». В понедельник, 13 ноября состоялось заседание совместного оргкомитета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Соорганизатор мероприятия, депутат Народного Хурала, заместитель гендиректора холдинга «Вертолёты России» Леонид Белых выступил инициатором выезда делегации на Байкал. Он рекомендовал коллегам сделать фестиваль максимально познавательным и открытым.
- Этнофорум должен стать у нас не обособленным мероприятием только для старообрядцев, это должен быть фестиваль, объединяющий нации, проживающие в Бурятии, нужно, чтобы в мероприятиях участвовали и татары, и буряты, и русские, а в просветительской части молодёжь и школьники, - подчеркнул Леонид Белых.
Участниками этнофорума «Всестарообрядческий съезд» станут представители общественно-культурных старообрядческих организаций из регионов России, Молдавии и Румынии. Ряд диалоговых площадок этнофорума пройдет в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском районах.
Также в эти дни состоится онлайн-фестиваль «Раздайся, Корогод» (0+). Фестиваль будет доступен для просмотра всем жителям республики на официальной странице минкультуры Бурятии в YouTube.
Бурятия примет международный съезд старообрядцев
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