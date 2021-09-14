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В Бурятском госуниверситете пройдёт выездной день донора

В Бурятском госуниверситете пройдёт выездной день донора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Желающим сдать кровь и её компоненты нужно иметь при себе паспорт и данные флюорографического обследования

15 сентября пройдёт выездной день донора в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова. Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8.30 до 13.00 возле восьмого корпуса вуза, что находится на Театральной площади.

- Приглашаем сотрудников и студентов БГУ принять участие в дне донора! Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству, и весовой категорией более 50 кг. Желающим сдать кровь и её компоненты – иметь при себе паспорт и данные флюорографического обследования, - отметили в Службе крови Бурятии.

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

После вакцинации от гриппа и COVID-19 отвод от донорства составляет 30 дней.

Как подготовиться к кровосдаче:

- избегайте накануне и утром перед сдачей крови приёма жирной, мясной и молочной пищи;
- избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок;
- нежелательно приходить на дачу крови после ночного дежурства;
- воздержитесь от курения за три часа и от алкоголя за 48 часов до дачи крови;
- необходим лёгкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, сока, фруктов, овощей.
- документы - паспорт, ФЛГ, СНИЛС.

Польза донорства:

- донор всегда держит на контроле своё состояние здоровья, так как при каждой донации ему делается широкий спектр анализов крови;
- донор меньше подвержен различным заболеваниям, потому что регулярное обновление крови повышает иммунитет;
- достаточный запас «банка крови» - гарантия спасения нуждающихся в донорской крови и гарантия наличия крови для самого донора;
- вы можете спасать жизни людей, как волонтёр – вовлекая коллег, знакомых и друзей в донорское движение.

студенты Донорство крови

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