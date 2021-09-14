В Бурятии школьников сводили в пожарную часть

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Продолжается месячник безопасности



В рамках сезонной операции «Школа» проводятся пожарно-профилактические мероприятия в школах и образовательных учреждениях Бурятии.



Так, вчера учащихся Сужинской средней школы сводили в пожарную часть села Иволгинск. Детям рассказали о пожарно-техническом вооружении, устройстве спецтехники, средствах пожаротушения, о профилактике возгораний в быту. Также ребята примерили боевую одежду пожарных. Сотрудники продемонстрировали им сбор и выезд по тревоге.



Сегодня в селе Мухоршибирь провели театрализованное выступление для воспитанников детских садов «Звёздочка» и «Сказка». Малышам просто и доступно рассказали о причинах пожаров, их страшных последствиях, объяснили как правильно себя вести во время пожара. Дети разгадывали загадки, слушали стихи о правилах пожарной безопасности, вместе учили номера «101» и «112».



- С начала сентября только в районах республики было проведено 425 уроков, на которых присутствовало свыше 14,5 тысяч человек. Состоялась 31 эвакуация, в которых участвовали около 5,8 тысяч человек, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

