Продолжается месячник безопасности
В рамках сезонной операции «Школа» проводятся пожарно-профилактические мероприятия в школах и образовательных учреждениях Бурятии.
Так, вчера учащихся Сужинской средней школы сводили в пожарную часть села Иволгинск. Детям рассказали о пожарно-техническом вооружении, устройстве спецтехники, средствах пожаротушения, о профилактике возгораний в быту. Также ребята примерили боевую одежду пожарных. Сотрудники продемонстрировали им сбор и выезд по тревоге.
Сегодня в селе Мухоршибирь провели театрализованное выступление для воспитанников детских садов «Звёздочка» и «Сказка». Малышам просто и доступно рассказали о причинах пожаров, их страшных последствиях, объяснили как правильно себя вести во время пожара. Дети разгадывали загадки, слушали стихи о правилах пожарной безопасности, вместе учили номера «101» и «112».
- С начала сентября только в районах республики было проведено 425 уроков, на которых присутствовало свыше 14,5 тысяч человек. Состоялась 31 эвакуация, в которых участвовали около 5,8 тысяч человек, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии школьников сводили в пожарную часть
Общество, Фото:
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