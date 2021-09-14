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Иркутскую область посетил Александр Карелин

Иркутскую область посетил Александр Карелин
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Трёхкратный олимпийский чемпион обсудил вопросы развития спорта в регионе

Трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион страны, член комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Карелин находится в Иркутской области с рабочим визитом. Прославленный борец обсудил перспективы развития физкультуры и спорта в регионе на встрече с общественностью.

- Нужно проявлять инициативу, говорить о себе, заявляться во все программы и проекты. Их сейчас существует достаточно. Тогда вас заметят, обратят внимание и помогут в развитии того или иного вида спорта, - отметил Александр Карелин, обсуждая вопросы развития спорта и взаимодействия органов власти и спортивных федераций.

Накануне Александр Карелин побывал на спортивных объектах в Братске, в частности, принял участие в открытии нового бассейна в Братском государственном университете. Сегодня, 14 сентября, в Иркутске спортсмен познакомился с работой государственного училища (колледжа) олимпийского резерва. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
спорт Иркутская область

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