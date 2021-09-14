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Борцы Бурятии поедут на первенство России

Борцы Бурятии поедут на первенство России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Федерация спортивной борьбы РФ опубликовала список допущенных спортсменов

С 30 сентября по 4 октября в городе Наро-Фоминск проводится первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.

Как сообщает группа «Борцы Бурятии», в составе сборной республики примут участие следующие спортсмены:

Весовая категория 57 кг
Дашиев Ананда
Борогшонов Эрдэм (Забайкальский край)

Весовая категория 61 кг
Чойжижапов Жаргал (Забайкальский край)
Дондоков Балдан

Весовая категория 74 кг
Бодиев Тумэн
Жаргалов Никита
Цыренов Буян

Весовая категория 79 кг
Огдонов Василий
Янданов Ринчин

Весовая категория 86 кг
Елбаскин Артур
Эрхитуев Кирилл
Судаков Максим

Весовая категория 97 кг
Багшеев Амгалан (Забайкальский край)

Весовая категория 125 кг
Цыренжапов Эрдэм (Забайкальский край)

В состав сборной Иркутской области войдут следующие борцы:

Весовая категория 57 кг
Данилов Алексей

Весовая категория 61 кг
Балтуев Фёдор
Баршуев Борис

Весовая категория 70 кг
Топшиноев Константин
Хамаганов Александр

Весовая категория 92 кг
Иванов Юрий

Весовая категория 125 кг
Кортиев Шота

Эти соревнования станут ключевыми для формирования команды на первенство мира U-23, которое пройдёт в сербском Белграде в ноябре.
Бурятия вольная борьба спорт первенство России

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