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В Бурятии посадили 20 тысяч сеянцев сосны на месте сгоревшего леса

В Бурятии посадили 20 тысяч сеянцев сосны на месте сгоревшего леса
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Посадка леса состоялась в Курумканском районе

Возле реки Талинга в Курумканском районе Бурятии прошла посадка леса. В акции приняли участие сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества, ребята из школьного лесничества «Кедр» и лесопользователи, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Перед посадкой лесники показали участникам акции, как правильно пользоваться мечом Колесова и посадить сеянец.

- Мы очень рады, что ребята из школьного лесничества решили помочь нам. Такие мероприятия оставляют отпечаток на экологической культуре ребёнка и прививают ответственное и бережное отношение к окружающей среде. Возможно, ребята захотят стать лесниками, чтобы оберегать лес родного края, - рассказали сотрудники Курумканского лесхоза.

Лесники и участники акции восстановили территорию, погибшую от лесного пожара в 2015 году. Всего было высажено более 20 тысяч сеянцев сосны.

- В этой местности прошёл страшный пожар ещё в 2007 году, но через восемь лет старая гарь вспыхнула вновь. Сейчас почва стала пригодной к посадке, появился совсем ещё крохотный подрост, - поделился главный лесничий Курумканского лесничества Виктор Туровец.
Лес лесовосстановление

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