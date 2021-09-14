Жительницу Бурятии оштрафовали на 10 тысяч за заросший участок

Штраф был снижен по решению суда
Госинспектор Россельхознадзора провёл проверку в отношении собственницы земельного участка сельхозназначения площадью 104 тысячи кв. метров. Участок расположен в Мухоршибирском районе республики.
Выявлено нарушение – зарастание земли кустарниковой растительностью.
- Постановлением управления Россельхознадзора собственница привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, назначен штраф в размере 20 000 рублей. Не согласившись с постановлением, собственница участка подала жалобу в Мухоршибирский районный суд, - сообщают в ведомстве.
Решением Мухоршибирского районного суда жалоба оставлена без удовлетворения, штраф снижен до 10 тысяч рублей.
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