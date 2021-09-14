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В Бурятии провели «Татарча диктант»

В Бурятии провели «Татарча диктант»
Общество,  Фото:страница Сажиды Баталовой
Большинство взрослых и детей шли на диктант как на праздник: в национальных костюмах

В рамках ежегодной всемирной образовательной акции «Татарча диктант», проводимой Всемирным конгрессом татар, Автономия татар Бурятии 11-13 сентября провела свой диктант. В нём приняли участие 95 человек из Кяхтинского, Селенгинского, Мухоршибирского, Бичурского, Хоринского, Заиграевского районов республики, а также Дома дружбы Улан-Удэ. Организатором диктанта стал зампредседателя региональной национально-культурной автономии татар Мансур Газизянов.

«Культурное событие объединило не только татар, но и многих друзей автономии», - отмечает председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова в Facebook.

- Уникальным стало то, что многие участники диктанта впервые писали на родном языке, для других - татарский не является родным языком или языком общения. Люди разных национальностей просто пришли поддержать «своих татар» в стремлении помнить о своих корнях и традициях и поговорить на родном языке, на котором когда-то в 40-е, 50-е годы разговаривали соседи, родители, дедушки и бабушки, - добавляет она.

Большинство взрослых и детей шли на диктант как на праздник: в национальных костюмах и татарских головных уборах. Участникам акции подарили ручки от Всемирного конгресса татар с именными надписями «Мин – татар» и «Татарлар, без бердам».

В Доме дружбы народов Бурятии диктант завершился фестивалем татарской национальной кухни «Бэлиш-байрам», посвящённым отцу татарской кулинарии Юнусу Ахметзянову. «Бэлиш-байрам» прошёл при поддержке администрации Улан-Удэ. Мастер-классы по выпечке бэлиша с мясом, кош теле и баурсака показали местные мастерицы Гузалия Закирова и Фания Гареева.

- И, конечно, не обошлось без фирменного блюда Автономии татар Бурятии - байкальского чак-чака с кедровыми орешками, с традиционным татарским чаепитием. Состоялся и душевный праздничный концерт от вокально-эстрадной группы «Лаккитон», СКЦ «Кристалл» и самобытной певицы Сарбии Фазылбековой, - рассказывает Сажида Баталова.

На всех шести образовательных площадках Бурятии диктант плавно перетёк в межрайонный фестиваль татарской кухни.

Татарский диктант при поддержке министерства образования и науки республики и отделений региональной национально-культурной автономии татар Бурятии писали в районах школьники со 2 по 11 классы.

- Диктант прошёл в приграничной Усть-Кяхте, таёжной Тэгде, урожайной Харашибири, в гостеприимном Старом Онохое и облепиховом крае – посёлке Селендума. Татары Бурятии не ставили задачи проверить грамотность родной речи. Мы исходили из местных реалий, где у нас нет учителей родного языка, большинство татар не знают грамматику, они утрачивают свой язык и практически не говорят на нём. Но у нас у всех есть стремление прикоснуться к живительному роднику своей культуры. Поэтому Совет автономии предложил написать всем желающим диктант по сказке великого Габдуллы Тукая «Сөткә төшкән тычкан» (Мышь, упавшая в молоко), чтобы «Татарча диктант» стал познавательным, увлекательным и успешным для всех без исключения участников диктанта, - заключила Сажида Баталова.
диктант

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