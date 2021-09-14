 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 сентября

13 сентября

Популярное

Артисты Бурятского театра драмы улетели на фестиваль в Москву

Артисты Бурятского театра драмы улетели на фестиваль в Москву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Билеты раскупили за 40 минут

13 сентября команда спектакля «Корея_03» Бурятского драмтеатра вылетела в Москву на фестиваль молодой режиссуры «АртМиграция».

В Москве артистов и сотрудников встретили худрук театра Саян Жамбалов и Марта Зориктуева, участница «Лаборатории 40+» данного фестиваля.

Показ спектакля «Корея_03» (16+) состоится 15 сентября на сцене театрального Центра Союза театральных деятелей России «На Страстном». Билеты на спектакль разошлись за 40 минут с момента начала регистрации на сайте фестиваля.

В программе фестиваля будут показаны восемь спектаклей российских театров. Играются они на разных площадках. Бурятские артисты уже посетили Московский ТЮЗ, где посмотрели спектакль Карельского национального театра «Сказки чёрного леса».

Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля «Корея_03» состоялась 30 и 31 января 2021 года.

Действие в спектакле разворачивается в корейской «коммуне», где живут и работают нелегалы из Бурятии. Их объединяют тяжёлый труд, мечты о счастливой жизни и страх быть пойманными миграционной службой.

Спектакль создан по пьесе автора Yлзы Yлзытын, написанной в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020».


спектакль театр бурятской драмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии выступил на форуме в Казани
Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии выступил на форуме в Казани
Общество, 14.09.2021
В Казани проходил международный форум «Россия – спортивная держава»
Бронзовый призёр Паралимпиады из Бурятии получил госнаграду
Бронзовый призёр Паралимпиады из Бурятии получил госнаграду
Общество, 14.09.2021
Баира Шигаева наградили за заслуги перед Отечеством
В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству мяса
В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству мяса
Общество, 14.09.2021
Работа «горячей линии» продлится до 24 сентября
Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой Европы
Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой Европы
Общество, 14.09.2021
Елена Распопина добилась успеха в том числе благодаря домашним тренировкам
К концу недели в Бурятии потеплеет
К концу недели в Бурятии потеплеет
Общество, 14.09.2021
Воздух местами прогреется до +22
В Бурятии считают, что авиарейс до Омска будет популярным
В Бурятии считают, что авиарейс до Омска будет популярным
Общество, 14.09.2021
Из Улан-Удэ в Омск можно будет улететь по акции
Улан-удэнская колония провела день открытых дверей
Улан-удэнская колония провела день открытых дверей
Общество, 14.09.2021
Родственники осуждённых своими глазами увидели, как живут их близкие
Главный лесничий Улан-Удэ охраняет леса, которые посадил его дед
Главный лесничий Улан-Удэ охраняет леса, которые посадил его дед
Общество, 14.09.2021
Главный лесничий города показал, из каких крошечных сосенок вырастают леса
Экс-руководитель опергруппы «Баргузин» рассказал о своём страхе
Экс-руководитель опергруппы «Баргузин» рассказал о своём страхе
Общество, 14.09.2021
«Кровь стынет в жилах», - делится Артур Мурзаханов
Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды
Житель Иркутской области несколько дней плутал по тайге без верхней одежды
Общество, 14.09.2021
Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир
Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё трёх пенсионеров
Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё трёх пенсионеров
Общество, 14.09.2021
Темпы суточного прироста COVID-19 практически не меняются
«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову
«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову
Общество, 14.09.2021
Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков
В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
Общество, 14.09.2021
Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 14.09.2021
В Улан-Удэ днём возможен дождь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^