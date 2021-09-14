Билеты раскупили за 40 минут
13 сентября команда спектакля «Корея_03» Бурятского драмтеатра вылетела в Москву на фестиваль молодой режиссуры «АртМиграция».
В Москве артистов и сотрудников встретили худрук театра Саян Жамбалов и Марта Зориктуева, участница «Лаборатории 40+» данного фестиваля.
Показ спектакля «Корея_03» (16+) состоится 15 сентября на сцене театрального Центра Союза театральных деятелей России «На Страстном». Билеты на спектакль разошлись за 40 минут с момента начала регистрации на сайте фестиваля.
В программе фестиваля будут показаны восемь спектаклей российских театров. Играются они на разных площадках. Бурятские артисты уже посетили Московский ТЮЗ, где посмотрели спектакль Карельского национального театра «Сказки чёрного леса».
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля «Корея_03» состоялась 30 и 31 января 2021 года.
Действие в спектакле разворачивается в корейской «коммуне», где живут и работают нелегалы из Бурятии. Их объединяют тяжёлый труд, мечты о счастливой жизни и страх быть пойманными миграционной службой.
Спектакль создан по пьесе автора Yлзы Yлзытын, написанной в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020».
Артисты Бурятского театра драмы улетели на фестиваль в Москву
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