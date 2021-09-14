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Иностранцы приедут в Читу для съёмок трэвел-шоу

Иностранцы приедут в Читу для съёмок трэвел-шоу
Общество,  Фото:pixabay.com
Съёмки в Забайкалье начнутся 18 сентября

Столица Забайкалья станет локацией третьего сезона проекта «By Foreigners – Россия глазами иностранца». Гости Читы посетят Читинский дацан, минеральные источники, озеро Кенон. Авторы уже посетили Камчатку, Смоленск, Крым, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

- Съёмки в Чите начнутся 18 сентября и будут проходить три дня. Для нас это прекрасная возможность презентовать свой туристический потенциал – мы станем известны во всем мире. Мы повезём гостей смотреть не только городские достопримечательности, они увидят ещё и Кадалинские дворцы. Познакомятся с кухней народов Забайкалья, поживут в одной из читинских семей, – рассказал замначальника отдела туризма минэкономразвития Забайкальского края Альберт Кин.

Напомним, что в прошлом году одной из локаций проекта стала Бурятия. Студент из Замбии посетил разные колоритные места республики.
Чита туризм иностранные граждане

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