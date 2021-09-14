Съёмки в Забайкалье начнутся 18 сентября
Столица Забайкалья станет локацией третьего сезона проекта «By Foreigners – Россия глазами иностранца». Гости Читы посетят Читинский дацан, минеральные источники, озеро Кенон. Авторы уже посетили Камчатку, Смоленск, Крым, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
- Съёмки в Чите начнутся 18 сентября и будут проходить три дня. Для нас это прекрасная возможность презентовать свой туристический потенциал – мы станем известны во всем мире. Мы повезём гостей смотреть не только городские достопримечательности, они увидят ещё и Кадалинские дворцы. Познакомятся с кухней народов Забайкалья, поживут в одной из читинских семей, – рассказал замначальника отдела туризма минэкономразвития Забайкальского края Альберт Кин.
Напомним, что в прошлом году одной из локаций проекта стала Бурятия. Студент из Замбии посетил разные колоритные места республики.
Иностранцы приедут в Читу для съёмок трэвел-шоу
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