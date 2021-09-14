В Казани проходил международный форум «Россия – спортивная держава»
Главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист минздрава Бурятии по спортивной медицине Ярослав Шубин участвовал в IX международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава». Форум проходил с 7 по 10 сентября в Казани. Главврач республиканского врачебно-физкультурного диспансера прибыл на форум по приглашению минспорта России.
Ярослав Шубин выступил в Казани с докладом «Региональная модель взаимодействия спортивной медицины и системы подготовки спортивного резерва по реализации программ медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов».
В докладе были представлены совместные с минспорта, региональным Центром спортивной подготовки формы работы, реализуемые практически только в республике, и ближайшие перспективы при подготовке спортсменов к очередным Олимпийским играм.
В адрес специалистов прозвучали слова благодарности за содействие в медицинском обеспечении подготовительных сборов Олимпийских сборных команд по боксу (женщины), синхронному плаванию и стрельбе из лука ПОДА. По результатам работы на форуме Ярослав Шубин приглашён для обмена опытом в Приморский край, Башкортостан и Белоруссию.
Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии выступил на форуме в Казани
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Билеты раскупили за 40 минут
В Казани проходил международный форум «Россия – спортивная держава»
Баира Шигаева наградили за заслуги перед Отечеством
Работа «горячей линии» продлится до 24 сентября
Елена Распопина добилась успеха в том числе благодаря домашним тренировкам
Воздух местами прогреется до +22
Из Улан-Удэ в Омск можно будет улететь по акции
Родственники осуждённых своими глазами увидели, как живут их близкие
Главный лесничий города показал, из каких крошечных сосенок вырастают леса
«Кровь стынет в жилах», - делится Артур Мурзаханов
Мужчина решил побыть в одиночестве и потерял ориентир
Темпы суточного прироста COVID-19 практически не меняются
Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков
Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Улан-Удэ днём возможен дождь