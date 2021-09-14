Главврач врачебно-физкультурного диспансера Бурятии выступил на форуме в Казани

В Казани проходил международный форум «Россия – спортивная держава»



Главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист минздрава Бурятии по спортивной медицине Ярослав Шубин участвовал в IX международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава». Форум проходил с 7 по 10 сентября в Казани. Главврач республиканского врачебно-физкультурного диспансера прибыл на форум по приглашению минспорта России.



Ярослав Шубин выступил в Казани с докладом «Региональная модель взаимодействия спортивной медицины и системы подготовки спортивного резерва по реализации программ медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов».



В докладе были представлены совместные с минспорта, региональным Центром спортивной подготовки формы работы, реализуемые практически только в республике, и ближайшие перспективы при подготовке спортсменов к очередным Олимпийским играм.



В адрес специалистов прозвучали слова благодарности за содействие в медицинском обеспечении подготовительных сборов Олимпийских сборных команд по боксу (женщины), синхронному плаванию и стрельбе из лука ПОДА. По результатам работы на форуме Ярослав Шубин приглашён для обмена опытом в Приморский край, Башкортостан и Белоруссию.



