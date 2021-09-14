Соревнования посвящены 210-летию Агинского дацана
25 сентября в Агинском Бурятском округе, пройдут мероприятия посвящённые 210-летию Агинского дацана. В Согчен дацане с утра состоятся молебен и торжественная часть.
Как сообщает группа «Борцы Бурятии, праздник продолжится на стадионе Агинского дацана спортивными состязаниями «Эрын гурбан наадан». В его рамках будут проведены турниры по бурятской борьбе «Барилдаан» и стрельбе из лука «hур харбаан».
2 октября на ипподроме пройдут конные скачки «Мори урилдаан».
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В Агинском округе пройдут игры «Эрын гурбан наадан»
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Соревнования посвящены 210-летию Агинского дацана
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