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Иркутские скайраннеры победили в финальном этапе кубка России

Иркутские скайраннеры победили в финальном этапе кубка России
Общество,  Фото:пресс-служба фестиваля «Hoka Wild Trail»
Соревнования проходили в рамках фестиваля «Hoka Wild Trail» в Сочи

Спортсмены Иркутской области Виталий Чернов и Елена Кравченко стали победителями седьмого (заключительного) этапа кубка России по альпинизму в дисциплине скайраннинг – вертикальный километр «Rosa Vertical Kilometer» в рамках фестиваля «Hoka Wild Trail». Соревнования проходили 11 сентября в Красной Поляне в Сочи.

Среди мужчин в вертикальном километре с финишем на Розе Пик победу одержал Виталий Чернов, который преодолел дистанцию за 48 минут 13 секунд. Вторым финишировал Никита Филиппов из Камчатского края (49:26), замкнул тройку призёров Антон Сорокин из Москвы (50:23).

Среди женщин первое место заняла Елена Кравченко с результатом 56:20. Второе место – у Татьяны Соколовой из Мурманской области (57:02), третьей стала Анастасия Рубцова из Приморского края (1:01:40).

Кроме того, 12 сентября Елена Кравченко победила в 50-километровом горном ультрамарафоне в рамках фестиваля «Hoka Wild Trail». Её результат составил 6:52:43, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область скайраннинг альпинизм спорт Кубок России

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