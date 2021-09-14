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В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству мяса

В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству мяса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работа «горячей линии» продлится до 24 сентября

С 13 сентября в Бурятии проводится «горячая линия» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии дадут разъяснения по правилам покупки и продажи мясной и рыбной продукции, условиям хранения и срокам годности, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции. Они проинформируют, куда направить обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, а также дадут рекомендации по правильному питанию.

Жители могут обращаться в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-24-44. Работа «горячей линии» продлится до 24 сентября.
горячая линия Роспотребнадзор мясопродукты

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