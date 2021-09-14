Школьники из Бурятии прошли в финал конкурса «Сыны и дочери России»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Они взяли «золото» в отборочном туре



В Бурятии ученики 6 класса Селенгинской школы №2 приглашены на заключительный этап VI всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери России», который пройдёт в городе Москва.



- В отборочном туре наши бойцы взяли «золото» в двух номинациях: строя и песни, а также кадетский вальс. Теперь ребята готовятся победить в заключительном этапе, - рассказала Евгения Томилова, председатель родительского комитета.



В слёте конкурса «Сыны и дочери России» команда «Байкальский Десант» 6 «б» оборонно-спортивного класса ВДВ Селенгинской школы №2 приняли участие Ярослав А., Анастасия Б., Кирилл Б., Никита Б., Арсений Д., Глеб К., Вадим К., Илья П., Артём Р. и Владислав С.



- Анастасия и Кирилл ещё принимали участие в танцевальном конкурсе. За кадетский вальс ребята так же взяли «золото». Состав команды пополнился ещё двумя ребятами: Владой Н. и Андреем К., - добавила Евгения.



Финал пройдёт с 18 по 20 ноября в центральном музее Великой Отечественной войны в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



