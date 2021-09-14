В Забайкалье две пары отметили «бриллиантовую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Медали «За любовь и верность» вручили в Ингодинском и Кыринском районах



В Забайкальском крае продолжается вручение наград «За любовь и верность». В Ингодинском районе награждены супруги со стажем по 60 лет совместной жизни, в Кыринском – 48 и 50 лет.



Супруги Владимир Дмитриевич и Антонина Николаевна Михайловы в 2021 году отметили бриллиантовую свадьбу — вместе они уже 60 лет. Познакомились, когда Владимир пришёл из армии, а Тоня была студенткой педагогического училища. Владимир Дмитриевич посвятил жизнь работе системе профтехобразования. Прошёл путь от мастера производственного обучения ПТУ до его директора, имеет награды как регионального, так и федерального уровня, звание «Отличник профтехобразования», стаж работы – 45 лет. Его супруга посвятила себя школе, стаж работы – 55 лет. Также имеет награды регионального и федерального уровней, «Отличник народного образования». В семье Михайловых всегда лад и благополучие. Супруги ведут здоровый образ жизни и приучают к нему свою семью: двоих детей, четверых внуков, двоих правнуков. Гостеприимные бабушка и дедушка любят собирать большую семью за праздничным столом.



Владимир Иванович и Альбина Петровна Пластинины познакомились в школе и решили, что никогда не расстанутся. Вместе они 60 лет. Владимир Иванович в армии служил в танковых и в ракетных войсках, после устроился слесарем-сборщиком на Читинский машиностроительный завод. Затем работал буровым мастером в «Забайкалжелдорпроекте», откуда ушёл на заслуженный отдых. После выхода на пенсию работает сторожем на объектах железной дороги. Альбина Петровна работала формовщицей литейного цеха Читинского паровозоремонтного депо, затем дежурной по станции и специалистом механизированного учёта. В 1971 году в Чите открылась Малая Забайкальская детская железная дорога, куда её пригласили инструктором. Здесь же она продолжила работу после ухода на пенсию. Супруги не раз были награждены почётными грамотами, благодарственными письмами, медалями «Ветеран труда», «Дети войны». У них две дочери, по трое внуков и правнуков. Чета Пластинных является примером того, как надо жить, работать, любить, ценить, понимать и уважать не только друг друга, но и окружающих людей.



Супруги Валентина Георгиевна и Василий Иванович Старчеус вместе 50 лет. Василий Иванович родился в Амурской области, окончил Благовещенский институт сельского хозяйства по специальности агроном-мелиоратор. Валентина Георгиевна родилась в селе Кыра, в Бурятском сельскохозяйственном институте получила специальность «агрохимик-почвовед». Работали в центральном статистическом управлении, управлении сельского хозяйства, заготконторе, даже кочегаром и дворником. Вырастили двух дочерей, дали им высшее образование, имеют четверых внуков и двух правнуков.



Супруги Николай Николаевич и Людмила Григорьевна Боровские родились и всю жизнь прожили в селе Билютуй. В браке они состоят 48 лет. Оба посвятили свою трудовую деятельность колхозу имени Кирова, имеют награды, в том числе правительственные, звания ветеранов труда. Людмила Григорьевна также награждена медалью и орденом материнства. Николая Николаевича окружающие знают как уважительного, добропорядочного, заботливого отца и дедушку, Людмилу Григорьевну – как ответственную и заботливую мать и хозяйку – они вырастили и воспитали десять детей, помогают им воспитывать 21 внука. Супруги принимают активное участие в жизни села, трудолюбивые, имеют личное подсобное хозяйство, приусадебный участок. Среди односельчан пользуются уважением, являются примером как крепкой, дружной семьи.



Напомним, что награждение семейных пар медалью «За любовь и верность» происходит по инициативе их родных и близких. Ходатайство о награждении необходимо подать в администрацию или районное управление по прописке супругов. К нему нужно приложить историю семьи, копии их паспортов, свидетельств о браке и свидетельств о рождении детей. Ходатайства принимаются ежегодно в феврале-марте, в конце апреля собранные ходатайства отправляются на утверждение в оргкомитет праздника Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

