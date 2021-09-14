Иркутск примет спартакиаду инвалидов

Соревнования будут проходит без участия зрителей



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена», физкультурно-оздоровительном комплексе и плавательном бассейне училища олимпийского резерва 15 сентября состоится региональный этап спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…». В соревнованиях примут участие спортсмены по четырём нозологическим группам: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллектуального развития.



- В связи с ограничениями, действующими на территории Иркутской области из-за новой коронавирусной инфекции, для проведения задействовано несколько спортивных площадок, участники будут распределены по ним, чтобы не допустить скопления людей. Соревнования будут проходить без зрителей, предусмотрены и другие меры безопасности, - отметил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.



Спартакиада является традиционным спортивным мероприятием, которое проводится в два этапа – муниципальный и региональный. В региональном этапе участвуют лучшие спортсмены, прошедшие отбор в своём муниципальном образовании. Предварительные заявки на участие в соревнованиях поступили от Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, Саянска, Свирска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Заларинского, Черемховского, Иркутского, Эхирит-Булагатского районов и других муниципальных образований.



В спортивную программу включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, шаффлборд, шашки, плавание, троеборье (бег на 60 метров, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту). Кроме того, инвалиды с интеллектуальными нарушениями будут выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и министерство социального развития.



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