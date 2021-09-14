В Бурятии ожидается тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём возможен дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике утром и днём местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы.



Ветер восточный, с переходом днём на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15,+20, местами +9,+14.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +15,+17.

