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В Иркутской области отмечают юбилей автора пьесы «Любовь и голуби»

В Иркутской области отмечают юбилей автора пьесы «Любовь и голуби»
Общество, 
Владимиру Гуркину исполнилось бы сегодня 70 лет

Мероприятия, посвящённые памяти российского актёра, драматурга, сценариста, режиссёра, почётного гражданина города Черемхово Владимира Гуркина проводят учреждения культуры Иркутской области. В честь 70-летия автора сценария фильма «Любовь и голуби» (12+) и одноимённой пьесы (12+) проходят показы художественных фильмов и спектаклей, тематические выставки, конкурсы, творческие, актёрские лаборатории, информационно-просветительские мероприятия и фестивали.

В Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского в минувшие выходные состоялся показ спектакля «Любовь и голуби» (12+). Также премьера спектакля «Любовь и голуби» (16+) прошла в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова. Сегодня, 13 сентября, память всенародно любимого автора артисты театра почтили, посетив «Гуркинскую голубятню» в 130-м квартале. В культурном центре Александра Вампилова состоялась творческая встреча с участниками постановок по произведениям В.П. Гуркина.

На родине драматурга в учреждениях культуры города Черемхово организованы мероприятия, посвящённые земляку. Так, 11 сентября на площади драматического театра, который носит имя Владимира Гуркина, жителей города и района собрала выставка голубей «Любовь и голуби». В музее истории города Черемхово состоялась встреча с местными жителями, хорошо знавшими драматурга.

Юбилейный вечер, посвящённый памяти драматурга, состоялся 13 сентября в Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина. Основу вечера составили отрывки из спектаклей, поставленных в разные годы, письма и стихи Владимира Павловича. Также артисты театра озвучили воспоминания друзей, коллег Владимира Гуркина и театральных деятелей, близко знакомых с творчеством драматурга. Также юбилейный вечер был ознаменован открытием музейной комнаты и презентацией рукописи о жизни и творчестве актёра и драматурга. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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