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В Иркутске назвали победителей Байкальского кинофестиваля

В Иркутске назвали победителей Байкальского кинофестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Гран-при получила картина о таянии вечной мерзлоты

В Иркутске победителем 20 Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина признан научно-популярный фильм «По тонкому льду» (12+, режиссёр Генри Марио Микс, Германия, Россия). Эта работа получила гран-при фестиваля и денежный приз в размере 300 тысяч рублей. За пять дня кинофестиваля жюри отсмотрело 31 фильм, вошедший в конкурсную программу, определило победителей в пяти номинациях, обладателей гран-при и специальных призов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

В номинации «Лучший документальный фильм имени Михаила Ромма» победила картина «Остров Буромского» (12+, режиссёр Ольга Стефанова, Россия). Также этот фильм получил спецприз от СМИ-жюри.

Лучшим научно-популярным фильмом имени Николая Черского признана «Земля кулика-лопатня» (0+, режиссёр Юля Даркова, Россия).

Лучшим игровым фильмом имени Леонида Гайдая стала лента «Грецкий орех» (18+, режиссёр Мохаммад Хоссейн Махдавян, Иран).

Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» получила работа «Слова на склоне» (16+, режиссёр Валентин Телегин, Россия).

Победителем в номинации «Лучший полнокупольный фильм» признана лента «Открывая невидимую Вселенную» (6+, режиссёр Теофанис Матсопулос, Греция).

Помимо основных номинаций было вручено несколько спецпризов от жюри и партнёров фестиваля. Приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы, а также приз зрительских симпатий получил фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей» (6+, режиссёр Владимир Марин, Россия).

Диплом жюри «За проникновение в тайну языка высокоорганизованных морских обитателей» получил фильм «О чём говорят косатки» (12+, режиссёр Фолькер Барт, Германия).

Спецприз жюри «За живописность в изобразительном решении в кинематографе» получил игровой фильм «Это не погребение, а воскресение» (16+, режиссёр Лемоханг Джеремайа Мозезе, Лесото, ЮАР, Италия).

Призёром Иркутского областного отделения «Русского географического общества» стал фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайна священного моря» (12+, режиссёр Тарас Ващенко, Беларусь).

Приз «Центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая» получил фильм «Робот, я люблю тебя?» (16+, режиссёр Юлия Киселёва, Россия).

Специальные призы международного кинофестиваля «Человек и природа» получили картины иркутских режиссёров. Дипломом жюри «За освещение трагических событий в Иркутской области, связанных с наводнением 2019 года», а также призом Иркутского областного краеведческого музея «За служение идеалам веры, совести и красоты» отмечен документальный фильм «Нулевая отметка» (16+, режиссёр Юлия Бывшева). Фильм «Виртуальное путешествие к байкальской нерпе» (6+, режиссёр Кирилл Козаков) награждён спецпризом жюри полнокупольного кино.

- Конкурсная программа фестиваля очень качественная и очень насыщенная. За пять дней фестиваля состоялось 140 мероприятий: кинопоказов, презентаций, мастер- классов, сессий, тренингов. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программ посмотрело около пяти тысяч человек. Также показы шли в интернете. Онлайн-кинотеатр центра документального кино дал возможность познакомиться с программой огромному количеству зрителей далеко за пределами нашего региона, – отметил генеральный директор Байкальского международного кинофестиваля, директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.
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