В Иркутске назвали победителей Байкальского кинофестиваля

Гран-при получила картина о таянии вечной мерзлоты
В Иркутске победителем 20 Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина признан научно-популярный фильм «По тонкому льду» (12+, режиссёр Генри Марио Микс, Германия, Россия). Эта работа получила гран-при фестиваля и денежный приз в размере 300 тысяч рублей. За пять дня кинофестиваля жюри отсмотрело 31 фильм, вошедший в конкурсную программу, определило победителей в пяти номинациях, обладателей гран-при и специальных призов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В номинации «Лучший документальный фильм имени Михаила Ромма» победила картина «Остров Буромского» (12+, режиссёр Ольга Стефанова, Россия). Также этот фильм получил спецприз от СМИ-жюри.
Лучшим научно-популярным фильмом имени Николая Черского признана «Земля кулика-лопатня» (0+, режиссёр Юля Даркова, Россия).
Лучшим игровым фильмом имени Леонида Гайдая стала лента «Грецкий орех» (18+, режиссёр Мохаммад Хоссейн Махдавян, Иран).
Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» получила работа «Слова на склоне» (16+, режиссёр Валентин Телегин, Россия).
Победителем в номинации «Лучший полнокупольный фильм» признана лента «Открывая невидимую Вселенную» (6+, режиссёр Теофанис Матсопулос, Греция).
Помимо основных номинаций было вручено несколько спецпризов от жюри и партнёров фестиваля. Приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы, а также приз зрительских симпатий получил фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей» (6+, режиссёр Владимир Марин, Россия).
Диплом жюри «За проникновение в тайну языка высокоорганизованных морских обитателей» получил фильм «О чём говорят косатки» (12+, режиссёр Фолькер Барт, Германия).
Спецприз жюри «За живописность в изобразительном решении в кинематографе» получил игровой фильм «Это не погребение, а воскресение» (16+, режиссёр Лемоханг Джеремайа Мозезе, Лесото, ЮАР, Италия).
Призёром Иркутского областного отделения «Русского географического общества» стал фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайна священного моря» (12+, режиссёр Тарас Ващенко, Беларусь).
Приз «Центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая» получил фильм «Робот, я люблю тебя?» (16+, режиссёр Юлия Киселёва, Россия).
Специальные призы международного кинофестиваля «Человек и природа» получили картины иркутских режиссёров. Дипломом жюри «За освещение трагических событий в Иркутской области, связанных с наводнением 2019 года», а также призом Иркутского областного краеведческого музея «За служение идеалам веры, совести и красоты» отмечен документальный фильм «Нулевая отметка» (16+, режиссёр Юлия Бывшева). Фильм «Виртуальное путешествие к байкальской нерпе» (6+, режиссёр Кирилл Козаков) награждён спецпризом жюри полнокупольного кино.
- Конкурсная программа фестиваля очень качественная и очень насыщенная. За пять дней фестиваля состоялось 140 мероприятий: кинопоказов, презентаций, мастер- классов, сессий, тренингов. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программ посмотрело около пяти тысяч человек. Также показы шли в интернете. Онлайн-кинотеатр центра документального кино дал возможность познакомиться с программой огромному количеству зрителей далеко за пределами нашего региона, – отметил генеральный директор Байкальского международного кинофестиваля, директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.
В Иркутске назвали победителей Байкальского кинофестиваля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу
Это касается взлётно-посадочной полосы, дорожек и перрона
Гран-при получила картина о таянии вечной мерзлоты
В Улан-Удэ презентовали главный приз «Байкальской рыбалки»
Вадим Редькин завоевал бронзовую медаль в упражнении длинный цикл
В Иволгинском дацане прошли соревнования по национальным видам спорта
В Бурятии сняли особый противопожарный режим
Ещё одна представительница республики стала призёром соревнований
Победителями турнира имени Кобзона стали Елена Гапешина и Георгий Кушиташвили
Во время акции посадили четыре тысячи деревьев
Акция проводится второй раз
В том числе восстановят помещение с балконом, выходящим на улицу Ленина
Устройство защитных слоёв износа призвано повысить комфортность и безопасность движения
Уборка прошла в Муйском районе
С 2015 года представители иудейской общины Бурятии регулярно посещают женскую колонию