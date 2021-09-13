В Бурятии устроили акции для водителей в День трезвости

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водителям рассказали о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения



Ежегодно 11 сентября проводится всероссийский День трезвости. Традиционно в этот день проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от употребления алкоголя, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Так, в Тарбагатайском районе Бурятии автоинспекторы и врачи-наркологи провели акцию «Мы за трезвое вождение». В центре села была организована мобильная медицинская проверка водителей. С помощью алкотестеров сотрудники наркодиспансера измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителями воздухе и рассказывали о том, как спиртное влияет на организм человека.



Кроме того, автомобилистам были вручены специальные агитационные материалы о пагубности и вреде употребления спиртных напитков. Обращаясь к водителям, участники акции призывали их соблюдать правила дорожного движения и напоминали о трагических последствиях управления транспортом в нетрезвом виде.



В Тункинском районе мероприятия всероссийского Дня трезвости прошли при участии активистов волонтёрского движения. В ходе акции «За руль с трезвой головой» полицейские и общественники проводили с водителями профилактические беседы, рассказывали о ДТП по вине пьяных автомобилистов, а также информировали о мерах административной и уголовной ответственности за данное нарушение.





