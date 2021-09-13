Обряд проведут при участии ограниченного количества людей
19 сентября Байкальский дацан проводит завершающий в этом году молебен «Байгал далайн найман Лусуудай тахилга» («Подношение 8 Лусууд ханам священного озера Байкал»). Обряд будет проходить на берегу озера в селе Новый Энхалук Кабанского района Бурятии. Начало молебна запланировано на 10:00.
- Лусууд – это божества Водной Стихии. На санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют соответственно 8 правителей, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. – Ритуал подношения «Лусууд» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще и к своему здоровью в частности.
В связи с эпидемиологической ситуацией в республике обряд будет проводиться при ограниченном количестве людей. Желающие могут отправить подношения: молоко красной коровы или белой козы, фрукты и сладости.
В Бурятии пройдёт завершающий молебен хозяевам Байкала
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