Борица из Бурятии выиграла международный турнир в Минске

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Ещё одна представительница республики стала призёром соревнований



Борица из Бурятии Вероника Чумикова стала победителем юбилейного международного турнира гран-при по вольной борьбе на призы А.В. Медведя в весовой категории до 57 кг.



Спортсменка из Бурятии Ульяна Тукуренова стала бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 62 кг.



50-й турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя прошёл в Минске с 10 по 12 сентября. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из девяти стран, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

