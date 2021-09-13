Ещё одна представительница республики стала призёром соревнований
Борица из Бурятии Вероника Чумикова стала победителем юбилейного международного турнира гран-при по вольной борьбе на призы А.В. Медведя в весовой категории до 57 кг.
Спортсменка из Бурятии Ульяна Тукуренова стала бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 62 кг.
50-й турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя прошёл в Минске с 10 по 12 сентября. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из девяти стран, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Борица из Бурятии выиграла международный турнир в Минске
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