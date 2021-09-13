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«Князь Игорь» открыл новый сезон Бурятского оперного театра

«Князь Игорь» открыл новый сезон Бурятского оперного театра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главные партии в постановке исполнили финалисты престижного международного конкурса

Бурятский оперный театр открыл 82-й театральный сезон. 12 сентября на сцене была показана опера «Князь Игорь» (16+). «Масштабная постановка Юрия Лаптева была тепло встречена зрителями», - заявили в пресс-службе театра.

- Выбор постановки для открытия не случаен. «Князь Игорь» - это одна из премьер этого года. Примечательно, что в нём участвует все коллективы нашего театра: оперная и балетная труппы, оркестр и хор. Мы долго готовились к этому дню и рады разделить этот вечер с вами, - выступила директор Эржена Жамбалова.

Главные партии в постановке исполнили финалисты престижного международного конкурса оперных певцов Vincerò, который пройдет в Неаполе с 29 по 31 октября. У зрителей была возможность услышать мастерство вокала солисток оперы: Батчимэг Самбуу, исполнившей партию Ярославны, и Дины Сандановой, исполнившей партию половецкой девушки.

В соответствии с действующими ограничениями, при входе в театр вместе с билетом нужно предъявить один из следующих документов в любом виде (QR-код или бумажный носитель):

• Сертификат вакцинации от COVID-19
• Отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (сданный не ранее чем за 72 часа до мероприятия)
• Справку о перенесённом COVID-19 за последние полгода
• Справку о медицинском отводе от вакцинации
оперное искусство театр оперы и балета

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