Вадим Редькин завоевал бронзовую медаль в упражнении длинный цикл
С 10 по 12 сентября в городе Алушта прошло первенство России по гиревому спорту среди ветеранов. Спортсмены соревновались в толчке, рывке, толчке гирь по длинному циклу и длинном цикле одной рукой.
Вадим Редькин из Бурятии стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории свыше 85 кг в возрастной группе 45-49 лет. В упражнении длинный цикл он зафиксировал 71 подъём с гирями весом 24 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения всероссийской федерации гиревого спорта.
Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России
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