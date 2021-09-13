Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России

Общество, Фото: РО ООО «ВФГС»

Вадим Редькин завоевал бронзовую медаль в упражнении длинный цикл



С 10 по 12 сентября в городе Алушта прошло первенство России по гиревому спорту среди ветеранов. Спортсмены соревновались в толчке, рывке, толчке гирь по длинному циклу и длинном цикле одной рукой.



Вадим Редькин из Бурятии стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории свыше 85 кг в возрастной группе 45-49 лет. В упражнении длинный цикл он зафиксировал 71 подъём с гирями весом 24 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения всероссийской федерации гиревого спорта.

