В Окинском районе Бурятии откроется новый кинозал

Открытие объекта запланировано в октябре-ноябре
В доме культуры административного центра Окинского района Бурятии готовится к открытию новый кинозал. Теперь жители села Орлик, в котором проживает 3500 человек, смогут посещать не только открывшуюся на днях модельную библиотеку, но и смотреть мировые премьеры и отечественные ленты в комфортных условиях. Для цифрового кинозала местного ДК заказано специальное оборудование. Деньги на эти цели в сумме 5 миллионов рублей выделены из федерального бюджета.
- Мы подали необходимый пакет документов напрямую в «Фонд кино». Потом мы ждали ответа и нам ответили: «Вы в списке участников!». Результаты стали известны в июне. Ориентировочно в октябре-ноябре мы планируем открытие объекта. Сейчас мы ждём подрядчика из Ангарска. Они будут устанавливать оборудование, – рассказал методист районного дома культуры Бато Мунконов.
В период с 11 марта по 30 апреля 2021 года «Фондом кино» был осуществлён сбор заявок на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тысяч человек. От республики было подано 10 заявок. Теперь в Бурятии новые цифровые кинозалы появятся в двух культурно-досуговых центрах в сёлах Иволгинск Иволгинского района и Орлик Окинского района.
Напомним, что первый муниципальный кинозал открыт в 2018 году в Баргузинском районе. С 2019 года в Бурятии открылись девять кинотеатров, из них два в отдалённых районах Улан-Удэ, один в городе Северобайкальск и шесть в районах Бурятии: Кабанском (п. Каменск), Бичурском (с. Бичура), Заиграевском (с. Новая Брянь), Прибайкальском (с. Турунтаево), Кижингинском (с. Кижинга) и Еравнинском районе (с. Сосново-Озёрское). В 2020 году кинозал открыт в Хоринском районе. На модернизацию каждого кинозала выделяется порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. На эти средства приобретались цифровое оборудование, системы для 3D-показа, современные киноэкраны. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Окинском районе Бурятии откроется новый кинозал
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