В Улан-Удэ почтили память застреленного милиционера





Сегодня личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги, старшего сержанта милиции Алексея Башлеева. Он погиб в 2000 году при исполнении служебного долга.Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания в память о погибшем товарище.- Старший сержант милиции Алексей Башлеев был вашим ровесником, и погиб при исполнении служебного долга. Он отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, - отметил заместитель командира батальона подполковник полиции Олег Пуховской.Алексей Мэлсович Башлеев родился в селе Тэгда Хоринского района. Проходил службу в органах внутренних дел с 1994 года. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством министерства и управления вневедомственной охраны МВД по Республике Бурятия.Погиб в возрасте 25 лет при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса в посёлке Челутай Заиграевского района, куда сотрудник выехал для охраны груза при транспортировке. В ходе нападения старший сержант милиции Башлеев получил два огнестрельных ранения в голову и скончался в больнице, не приходя в сознание.