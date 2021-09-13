Боксёры Бурятии выиграли 2 «золота» всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителями турнира имени Кобзона стали Елена Гапешина и Георгий Кушиташвили



С 6 по 11 сентября в городе Одинцово Московской области проходили всероссийские соревнования по боксу имени народного артиста СССР, Героя труда России Иосифа Кобзона. Турнир проходил как среди мужчин, так и среди женщин. Финальные поединки состоялись 11 сентября в волейбольном центре «Одинцово».



Спортсменка из Бурятии Елена Гапешина стала победителем женских соревнований в весовой категории до 75 кг.



Также победу республике принёс Георгий Кушиташвили. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг. Об этом сообщает федерация бокса России.



По информации пресс-службы министерства спорта Бурятии, в турнире приняло участие более 100 боксёров из 22 регионов страны.

