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Боксёры Бурятии выиграли 2 «золота» всероссийских соревнований

Боксёры Бурятии выиграли 2 «золота» всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Победителями турнира имени Кобзона стали Елена Гапешина и Георгий Кушиташвили

С 6 по 11 сентября в городе Одинцово Московской области проходили всероссийские соревнования по боксу имени народного артиста СССР, Героя труда России Иосифа Кобзона. Турнир проходил как среди мужчин, так и среди женщин. Финальные поединки состоялись 11 сентября в волейбольном центре «Одинцово».

Спортсменка из Бурятии Елена Гапешина стала победителем женских соревнований в весовой категории до 75 кг.

Также победу республике принёс Георгий Кушиташвили. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг. Об этом сообщает федерация бокса России.

По информации пресс-службы министерства спорта Бурятии, в турнире приняло участие более 100 боксёров из 22 регионов страны.
бокс спорт всероссийские соревнования Бурятия

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