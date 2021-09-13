Победителями турнира имени Кобзона стали Елена Гапешина и Георгий Кушиташвили
С 6 по 11 сентября в городе Одинцово Московской области проходили всероссийские соревнования по боксу имени народного артиста СССР, Героя труда России Иосифа Кобзона. Турнир проходил как среди мужчин, так и среди женщин. Финальные поединки состоялись 11 сентября в волейбольном центре «Одинцово».
Спортсменка из Бурятии Елена Гапешина стала победителем женских соревнований в весовой категории до 75 кг.
Также победу республике принёс Георгий Кушиташвили. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг. Об этом сообщает федерация бокса России.
По информации пресс-службы министерства спорта Бурятии, в турнире приняло участие более 100 боксёров из 22 регионов страны.
Боксёры Бурятии выиграли 2 «золота» всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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