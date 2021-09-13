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Леса в Бурятии по-прежнему не горят

Леса в Бурятии по-прежнему не горят
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов.

В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», последний пожар, о котором сообщалось, был ещё 1 сентября на севере республики. Тогда очаг был ликвидирован на небольшой площади – меньше 1 га.

В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов. Полный перечень мест размещён на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары

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