В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов.
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», последний пожар, о котором сообщалось, был ещё 1 сентября на севере республики. Тогда очаг был ликвидирован на небольшой площади – меньше 1 га.
В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов. Полный перечень мест размещён на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.
Леса в Бурятии по-прежнему не горят
Общество, Фото:
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