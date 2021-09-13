Реконструкцию аэропорта Читы планируют на 2024 год

Это касается взлётно-посадочной полосы, дорожек и перрона



Аэропорт Читы будет реконструирован, работы планируют начать в 2024 году. Об этом глава Забайкальского края Александр Осипов заявил 12 сентября во время «Прямого разговора».



- Аэропорт – это лицо города. К сожалению, сегодня там не на конкурентоспособном уровне оказываются услуги. Не все типы воздушных судов могут приземляться в Чите. Нам удалось добиться того, что сейчас идёт проектирование реконструкции взлётно-посадочной полосы, дорожек, перрона. Мы планируем, что к 2024 году эти работы будут развёрнуты и аэропорт обретёт новый сервис, новый комфорт, – рассказал Александр Осипов.



Он уточнил, что в ходе проектирования возникли сложности из-за близости уровня грунтовых вод.



- В любом случае проектно-сметную документацию доделаем, по линии Росавиации, Минтранса России средства получим и будем в ближайшее время реконструировать аэропорт, – добавил губернатор.



Кроме этого, губернатор согласился с тем, что в Чите не хватает общественных мест – благоустроенной набережной и тёплых общественных туалетов.



- Безусловно, благоустраивать надо и набережную, и делать тёплые туалеты по всему краю. Надо продумать, чтобы тем, кто строить кафе, заправки, предоставлять субсидию на строительство тёплых туалетов, – отметил Александр Осипов.



По словам главы администрации города Читы Александра Сапожникова, дизайн- проект набережной от улицы Ярославского до «Мегаполис-спорт» подготовлен. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

