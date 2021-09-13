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В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу

В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее

Фестиваль по сапбордингу «Sup Race» на кубок губернатора края состоится 18 сентября на озере Арахлей в Забайкалье.

- Ожидаем порядка ста участников. Весь фестиваль поделится на две части: спортивная – соревнования на сапбордах – и развлекательная. Мы предусмотрели досуговую часть для участников и зрителей в рамках фестиваля: лазертаг, пейнтбольный тир и многое другое. Подарки от спонсоров получат все участники, но ценными призами наградят только победителей. Организовано горячее питание, а на берегу будет стоять две полевые бани для обогрева участников, – рассказал главный судья соревнований Юрий Скоробогатов.

Он уточнил, что фестиваль в подобном формате состоится впервые.

Участнику фестиваля необходимо будет преодолеть расстояние в 50 метров по воде до цветного буя и вернуться к берегу. Главным условием победы в заезде является наименьшее время прохождения дистанции. Перед стартом для всех участников пройдёт мастер-класс по гребле на SUP board и подробный инструктаж по прохождению дистанции. Открытие соревнований состоится в 11:00.

Для участников, не имеющих возможности самостоятельно добраться до места проведения соревнований, организуют трансфер. Участие в мероприятии и предоставление сапбордов бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+

Забайкальский край сапбординг фестиваль кубок спорт

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