В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу

Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее



Фестиваль по сапбордингу «Sup Race» на кубок губернатора края состоится 18 сентября на озере Арахлей в Забайкалье.



- Ожидаем порядка ста участников. Весь фестиваль поделится на две части: спортивная – соревнования на сапбордах – и развлекательная. Мы предусмотрели досуговую часть для участников и зрителей в рамках фестиваля: лазертаг, пейнтбольный тир и многое другое. Подарки от спонсоров получат все участники, но ценными призами наградят только победителей. Организовано горячее питание, а на берегу будет стоять две полевые бани для обогрева участников, – рассказал главный судья соревнований Юрий Скоробогатов.



Он уточнил, что фестиваль в подобном формате состоится впервые.



Участнику фестиваля необходимо будет преодолеть расстояние в 50 метров по воде до цветного буя и вернуться к берегу. Главным условием победы в заезде является наименьшее время прохождения дистанции. Перед стартом для всех участников пройдёт мастер-класс по гребле на SUP board и подробный инструктаж по прохождению дистанции. Открытие соревнований состоится в 11:00.



Для участников, не имеющих возможности самостоятельно добраться до места проведения соревнований, организуют трансфер. Участие в мероприятии и предоставление сапбордов бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+



