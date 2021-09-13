Команда ВВО победила в чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Впервые в соревнованиях участвовали представители МЧС



Команда Восточного военного округа победила в чемпионате Вооружённых сил России по пожарно-спасательному спорту. Он победили в командном первенстве в большинстве дисциплин. На втором месте команда Южного военного округа, на третьем – пожарные управления коменданта охраны (УКО) министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).



Всего в состязаниях приняли участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го главного управления МО РФ, УКО МО РФ, а также видов (родов) войск Вооружённых сил России и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвовала команда представителей министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России.



Третий чемпионат ВС РФ прошёл на стадионе «Городской» дома офицеров, а также на базе 35-й пожарно-спасательной части в Уссурийске, под руководством начальника службы пожарной безопасности ВС РФ полковника Дмитрия Щипанова. Все участники соревнований выступали в пожарно-спортивном снаряжении.



Как сообщает пресс-служба ВВО, на торжественном закрытии чемпионата призёрам состязаний были объявлены благодарности, вручены кубки, медали и почётные грамоты, а также ценные подарки.



- На следующий год мы увидим среди участников соревнований выступления не только Вооружённых сил, но и представителей от МЧС и других силовых ведомств, при этом общее их число достигнет 15-16 команд. Следующий четвёртый чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Башкирии городе Уфа, - пояснил Дмитрий Щипанов.

