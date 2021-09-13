В Бурятии сегодня ожидается тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики прогнозируют отсутствие дождей



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков. Утром туманы. Днём теплая погода. Ветер восточный, днём с переходом на южный 4-9, местами до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +13,+18.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный, днём с переходом на южный 7-12 м/с. Температура днём +22,+24.

