Синоптики прогнозируют отсутствие дождей
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков. Утром туманы. Днём теплая погода. Ветер восточный, днём с переходом на южный 4-9, местами до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный, днём с переходом на южный 7-12 м/с. Температура днём +22,+24.
В Бурятии сегодня ожидается тёплая погода
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