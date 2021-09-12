В Бурятии прозвучали пожарные сирены в память о главе МЧС России





Пострадавших с тяжёлыми травмами эвакуировали на вертолёте в больницу. Зиничев и Мельник скончались ещё до приземления.



Президент России присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.





В России почтили память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. 10 сентября от Владивостока до Калининграда в 17.30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены. Бурятия не стала исключением.На спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Так сотрудники МЧС России выразили своё уважение и всеобщее признание погибшему главе ведомства.Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае на 56-м году жизни. Он находился на межведомственных учениях в арктических условиях в Норильске. Учения также посетил известный кинорежиссёр Александр Мельник, который приехал, чтобы выбрать локации для нового фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути. В какой-то момент Мельник сорвался со скалы в воду. Находившийся рядом министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.