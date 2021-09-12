В Бурятии местами кратковременные дожди

Днём по республике +16, +21, местами по северу +10, +15



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 сентября по республике: по северной половине местами кратковременные дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3, +8, местами до -2, днём +16, +21, местами по северу +10, +15.



В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер ночью слабый, днём переменный 7-12 м/с. Температура ночью +3, +5, днём +18, +20.



Читают сейчас