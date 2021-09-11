Распространяется он бесплатно
Новый путеводитель по Прибайкальскому национальному парку вышел в свет. Издание отличается от своего предшественника 2019 года более удобными картами маршрутов: теперь они представлены в классическом исполнении.
Также появилась дополнительная информация познавательного и экологического плана, из которой читатели, например, могут узнать:
- как случайно не попасть в заповедную зону парка, закрытую для посещения;
- какие острова в Малом Море являются особо ценными для науки;
- что угрожает уникальным петроглифам на утёсе Саган-Заба и как это предотвратить;
- чем опасны популярные развлечения туристов для редкого байкальского эндемика.
Распространяется путеводитель бесплатно. Его печатный вариант предназначен для участников мероприятий (очных и дистанционных) ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В электронном виде издание доступно для всех. Найти его можно на официальном сайте природоохранного учреждения в разделе «О нас» во вкладке «Медиа», «Полиграфия», сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
Издан новый путеводитель по Прибайкальскому нацпарку
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Распространяется он бесплатно
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