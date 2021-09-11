В Бурятии стартовал региональный этап конкурса «Народный участковый»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, и пройдут во второй тур



Сегодня в Бурятии стартовал первый (региональный) этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021». Он продлится с 11 по 20 сентября.



На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов, где узнают о самих участниках и об их профессиональных достижениях.



Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, и пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне.



- Любой желающий сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию «Народного участкового уполномоченного полиции», и проголосовать за него, - отметили в МВД по республике.



Голосование первого этапа завершится 20 сентября в 23:59.





