Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, и пройдут во второй тур
Сегодня в Бурятии стартовал первый (региональный) этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021». Он продлится с 11 по 20 сентября.
На официальном сайте МВД по Бурятии размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов, где узнают о самих участниках и об их профессиональных достижениях.
Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, и пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне.
- Любой желающий сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию «Народного участкового уполномоченного полиции», и проголосовать за него, - отметили в МВД по республике.
Голосование первого этапа завершится 20 сентября в 23:59.
В Бурятии стартовал региональный этап конкурса «Народный участковый»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей
Также в Москве открылась его выставка «Трансформация»
Они прошли мимо кассы, не рассчитавшись
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятий
Оюна Донирова является врачом-кардиологом высшей категории, кандидатом медицинских наук
Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей республики
На сегодня на 3,6 млн рублей сформированы «борщевые» наборы
До выборов в Госдуму остаётся всё меньше времени. Между тем, от Бурятии в этом сезоне выдвинулось целых десять кандидатов. Однако, кроме политических «тяжеловесов», имена большинства из них незнакомы простым жителям республики. Редакция «Байкал-Daily» решила выяснить – кто и с какой целью решил идти в нижнюю палату парламента страны, и провела мини-опрос кандидатов.
Ранее она пропала без вести вместе с супругом во время похода на пик Черского
В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов
В Улан-Удэ днём в среднем будет +14 градусов
Также они продемонстрируют навыки в оказании первой помощи и фигурном вождении велосипеда
Мероприятия проходят в рамках региональной акции «Охранять природу – значит любить Родину»
В её рамках пройдут мастерские в Иволгинском районе
В нём приняли участие юные художники в возрасте от 8 до 14 лет