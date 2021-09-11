В Чите грабители вынесли алкоголь из магазина

Они прошли мимо кассы, не рассчитавшись



Днём в посёлке Песчанка в Чите двое посетителей зашли в магазин самообслуживания и, взяв с полок алкогольную продукцию, прошли мимо кассы, не рассчитавшись. Администратор магазина сообщил о случившемся в полицию. Ущерб оценён на сумму более 2000 рублей.



Задержаны двое читинцев 18 и 20 лет. Один из них ранее уже был судим за кражу.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



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